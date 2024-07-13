10 интересных фактов о сборных Испании и Англии по футболу, которые встретятся в финале Евро-2024

14 июля на чемпионате мира в Германии будет сыгран последний матч — в финале турнира на «Олимпийском стадионе» в Берлине встретятся сборные Англии и Испании. Игра начнется в 22 часа по московскому времени. В преддверии решающего матча Vokrugsveta.ru составил подборку интересных фактов об участии обеих команд в чемпионатах Европы и результатах их предыдущих встреч.