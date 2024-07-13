10 интересных фактов о сборных Испании и Англии по футболу, которые встретятся в финале Евро-2024

14 июля на чемпионате мира в Германии будет сыгран последний матч — в финале турнира на «Олимпийском стадионе» в Берлине встретятся сборные Англии и Испании. Игра начнется в 22 часа по московскому времени. В преддверии решающего матча Vokrugsveta.ru составил подборку интересных фактов об участии обеих команд в чемпионатах Европы и результатах их предыдущих встреч.
4 раза до этого сборная Испании играла в финале Евро. Трижды (в 1964, 2008 и 2012) Красная фурия выигрывала турнир. По числу побед на чемпионатах Европы испанцы делят лидерство со сборной Германии, но теперь могут вырваться вперед.
Ни разу на Евро не побеждала сборная Англии, а в финал турнира англичане вышли лишь однажды — на Евро-2020. Тогда на домашнем стадионе «Уэмбли» в Лондоне они проиграли итальянцам в серии послематчевых пенальти.
3 сборных ранее играли в финалах Евро два раза подряд и все они побеждали хотя бы в одном из них. Так заветный кубок завоевали сборная СССР (1964), Германии (1972, 1980, 1996) и Испании (2008, 2012). При этом сборная Испании остается единственной командой в истории, которой удалось защитить свой титул.
27 раз до этого играли между собой сборные Англии и Испании. Англичане победили в 13 матчах, испанцы — в 10, еще четыре встречи закончились ничьей.
45 мячей забили англичане испанцам в предыдущих встречах. На счету сборной Испании 32 гола в ворота англичан.
В 1996 году эти команды в последний раз встречались на Евро. Тогда сборная Англии победила в четвертьфинале по пенальти.
16 лет и 362 дня было полузащитнику сборной Испании Ламину Ямалю, когда 9 июля он забил мяч в ворота сборной Франции в полуфинале Евро-2024. Таким образом, он стал самым молодым автором гола на турнире за всю историю.
38 лет и 231 день было защитнику сборной Испании Хесусу Навасу в том же полуфинале. Это самый возрастной игрок, когда-либо участвовавший в чемпионатах Европы.
Шесть голов в плей-офф чемпионатов Европы забил в своей карьере нападающий сборной Англии Гарри Кейн (из них два на Евро-2024). Реализовав пенальти в полуфинале против Нидерландов, Кейн побил рекорд француза Антуана Гризманна (пять забитых мячей в плей-офф Евро).
74 475 зрителей вмещает «Олимпийский стадион» в Берлине, на котором пройдет финал Евро.