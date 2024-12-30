10 главных органных концертов на новогодние праздники в Москве

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Предлагаем отметить 2025-й посещением концертов органной музыки в Москве — вот несколько отличных вариантов на любой вкус и кошелёк.
Для семей с детьми.
Хрустальный «Щелкунчик»: ангельский орган и песочная анимация.
Где: Кафедральный собор святых Петра и Павла. Когда: 31 декабря, 21:00. Цена: от 1900 до 5900 рублей.
Если вам не удалось с боем урвать для себя и своей семьи билеты на театральную постановку «Щелкунчика», у вас всё равно есть возможность прикоснуться к прекрасному на органном концерте. При этом вы услышите уникальный инструмент — стеклянную арфу. На ней будет играть Александр Лемешев, место за органом займёт лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко. Волшебную музыку Чайковского дополнят картины, выполненные в технике песочной анимации.
«Щелкунчик» и рождественские мелодии.
Бельканто.
Где: Кафедральный собор святых Петра и Павла. Когда: 3 января, 18:00. Цена: от 1000 до 4200 рублей.
Спустя несколько дней после празднования Нового года можно будет насладиться ещё одной вариацией «Щелкунчика». Концерт также будет сопровождаться песочной анимацией. Помимо музыки Чайковского, в программу также войдут традиционные рождественские мелодии. Их исполнят органист Лука Гаделия, заслуженный артист Республики Абхазия, и квартет Sirenes, состоящий из четырёх разных саксофонов.
Ангельские голоса. Хор мальчиков и орган.
Где: Кафедральный собор святых Петра и Павла. Когда: 7 января, 15:00. Цена: от 1400 до 4900 рублей.
Как приучить ребёнка к прекрасному? Быть может, продемонстрировать хороший пример сверстников, хорошо знакомых с высокой музыкальной культурой? Проверить эту теорию можно в рождественский день в Кафедральном соборе святых Петра и Павла. Здесь выступит хоровая капелла мальчиков и юношей «Дебют» под руководством Элдара Абасова. Место за органом займёт Иван Царёв, сумевший одержать победу во многих музыкальных конкурсах, невзирая на молодой возраст.
Для поклонников популярной музыки.
Вечер при свечах: от Баха до Scorpions.
Бельканто.
Где: Кафедральный собор святых Петра и Павла. Когда: 1 января, 21:00. Цена: от 1000 до 4200 рублей.
Xтобы увидеть, с чего музыка начиналась и чем она стала сегодня, необязательно изобретать машину времени. Иногда достаточно сходить на концерт, в программу которого войдут как классические, так и современные композиторы. 1 января в стенах собора святых Петра и Павла прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха, Эннио Морриконе, Scorpions, The Beatles и даже Metallica. Место за органом займёт Иван Ипатов, за фортепиано — джазовый музыкант Василий Грачёв, в 2021-м получивший титул «Лучшего студента Гнесинской системы музыкального образования».
Рождество при свечах. Вселенная Ханса Циммера.
Где: Кафедральный собор святых Петра и Павла. Когда: 7 января, 21:00. Цена: от 1000 до 4200 рублей.
Очень немногие из современных кинокомпозиторов способны похвастаться столь же богатым творческим наследием, что Ханс Циммер. Если вместо прилипчивых поп-хитов вы присвистываете под нос тему из «Дюны» или «Интерстеллара», не пропустите этот концерт. На сцену выйдет органный дуэт из Ксении Свириденко и Лидии Савинковой, а партии на армянском дудуке исполнит солист московского театра «Геликон-опера» Арутюн Хачатрян.
Симфонические рок-хиты в Новый год. Орган и рок.
Бельканто.
Где: Кафедральный собор святых Петра и Павла. Когда: 8 января, 18:00. Цена: от 1000 до 4200 рублей.
Выходить с праздников на работу — задача не из лёгких. Чтобы зарядиться энергией и как следует встряхнуться после затяжного отдыха, посетите концерт рок-музыки, исполненной на органе с симфоническим оркестром. В программе — всеми любимые хиты групп System Of A Down, Nirvana, Queen, Muse и многих других. На сцену выйдут камерный оркестр Belcanto Orchestra, а также органист Иван Ипатов.
Для ценителей классики.
«Тбилисо»: грузинские танцы, дудук и орган.
Где: Центральный дом архитектора. Когда: 2 января, 14:00. Цена: от 1800 до 3600 рублей.
1 января прошло, а душа требует продолжения банкета? Чтобы праздник не заканчивался, можно посетить концерт традиционной армянской и грузинской музыки с участием органа, дудука и танцевального ансамбля. Пуститься в пляс самому не удастся, но притопывать ногами в такт музыке вам никто не запретит.
Шедевры русской классики: Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков.
Сергей РахманиновОбщественное достояние.
Где: Англиканский собор святого Андрея. Когда: 2 января, 18:00. Цена: от 1500 до 3000 рублей.
В гордом одиночестве органная музыка кажется величественной и великолепной, но на контрасте с другими инструментами она начинает играть совсем другими красками. В этот вечер на сцену выйдут два исполнителя — органист и лауреат международных конкурсов Джованна Раппа и скрипач Марк Рейнский. В программу войдут произведения трёх отечественных композиторов-классиков: Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Николая Римского-Корсакова.
От Баха до джаза: орган и вибрафон.
Где: Англиканский собор святого Андрея. Когда: 3 января, 18:00. Цена: от 1200 до 3000 рублей.
Вибрафон — особый ударный инструмент. 3 января органистка Олеся Кравченко и джазовый музыкант-вибрафонист Анатолий Текучев продемонстрируют, как можно сочетать два этих инструмента. Совместными усилиями музыканты исполнят произведения Мориса Равеля, Камиля Сен-Санса и Иоганна Себастьяна Баха.
Новый год в Нью-Йорке.
Где: Собор святых Петра и Павла. Когда: 6 января, 18:00. Цена: от 1000 до 4200 рублей.
Если вы хотите перенестись на улицы другого города — величественного и шумного Нью-Йорка, то сделать это поможет музыка Джорджа Гершвина, а также традиционные рождественские мелодии. На сцене в этот вечер появятся органист Лука Гаделия, скрипач Сергей Поспелов, лауреат множества международных конкурсов, и Московский камерный оркестр.
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