10 главных органных концертов на новогодние праздники в Москве

Если вам не удалось с боем урвать для себя и своей семьи билеты на театральную постановку «Щелкунчика», у вас всё равно есть возможность прикоснуться к прекрасному на органном концерте. При этом вы услышите уникальный инструмент — стеклянную арфу. На ней будет играть Александр Лемешев, место за органом займёт лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко. Волшебную музыку Чайковского дополнят картины, выполненные в технике песочной анимации.