10 экскурсионных железнодорожных маршрутов по России

Экскурсионный поезд класса «люкс» с разными экскурсионными программами. В составе — только просторные купе с душевыми кабинами. Поезд курсировал по Транссибирской магистрали, а сейчас предлагает длительные поездки за рубеж: в Армению, Казахстан или Узбекистан. Все маршруты начинаются в Москве, устроены в формате круиза и продуманы так, чтобы осмотреть все главные достопримечательности страны (или двух) за одну поездку. В поезде есть бар, библиотека и прочие приметы роскоши. Трехразовое питание состоит из блюд национальных кухонь, а в некоторые билеты входит бесплатный алкоголь. Билеты, впрочем, в отличие от других маршрутов в подборке, недешевые: одно купе обойдется более чем в 100 тысяч рублей.