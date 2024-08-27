10 экскурсионных железнодорожных маршрутов по России

Железные дороги совершенствуются, а поезда с каждым десятилетием становятся современнее и быстрее. Впрочем, путешествие на поезде — это не только способ перемещения, но и особая романтика. Специально для любителей железных дорог советуем 10 маршрутов на ретропоездах. Вас ждут неспешные путешествия, стилизованные интерьеры, проводники в исторической униформе и любопытные пункты назначения — все, чтобы исследовать Россию с необычного ракурса.
«Рускеальский экспресс»
Маршрут: Сортавала — горный парк «Рускеала»
Наверное, самый знаменитый ретропоезд в стране. Паровоз настоящий, исторический, а вагоны стилизованы под начало XX века. Поездка совсем небольшая и длится чуть больше часа — а затем поезд разворачивается (в Рускеале построен первый в стране поворотный круг) и едет назад. Парк «Рускеала» — бывший мраморный карьер: именно здесь, например, брали мрамор для облицовки Исаакиевского собора. Сейчас карьер затоплен, но между озер и прудов проложены дорожки, по которым можно гулять. Поезд курсирует ежедневно, есть варианты с пересадками из Санкт-Петербурга и Москвы.
«Ладожская нерпочка»
Маршрут: Сортавала — Валаамский причал
Карелии повезло — по ней ходят сразу два ретропоезда. Главная особенность «нерпочки» — открытый вагон с панорамным видом, с которого можно рассматривать волшебную карельскую природу. Этот поезд ходит только по выходным — в будние дни вагон включается в состав «Рускеальского экспресса». Логично совместить путешествие с поездкой на Валаам.
«Селигер»
Маршрут: Бологое — Осташков — Бологое
Первый регулярный ретропоезд на паровом ходу. Весь маршрут — своеобразный железнодорожный заповедник. На нескольких станциях (вроде Бологого-Полоцкого или Осташково) полностью сохранились оригинальные архитектурные ансамбли, а Куженкино и вовсе представляет из себя станцию-музей. Поезд сделает здесь остановку, и можно будет подробно изучить быт станционных смотрителей конца XIX века (экскурсия включена в билет). Все путешествие длится примерно 3,5 часа.
«Ярославль — Рыбинск — Ярославль»
Маршрут: Ярославль — Рыбинск — Ярославль
Поезд тянет один из последних паровозов, сделанных в СССР. Вагоны тоже стилизованы под первую половину XX века. Поезд идет в одну сторону 2,5 часа. В Рыбинске можно погулять по восстановленному центру, порассматривать вывески (все они здесь стилизованы под дореволюционные) или сходить в музей, а в 16:20 тем же поездом поехать обратно.
«Уральский экспресс»
Маршрут: Екатеринбург — Верхняя Пышма, Музей техники «УГМК»
Туристический поезд, на котором можно добраться до большого музея транспорта. В поезде есть открытый смотровой вагон со свободной рассадкой. В вагоне-ресторане предлагают тематическую сибирскую кухню. На маршруте есть станция-музей «Шувакиш» — поезд остановится, и пассажиры смогут ее изучить. Время в пути — всего 1,5 часа.
«Графский поезд»
Маршрут: Воронеж — Графская — Рамонь
Целый маршрут выходного дня. Состав снова толкает паровоз, а вагоны внутри превращены в целый музей: стилизованные интерьеры дополнены портретами и историями людей, участвовавших в создании железных дорог в Воронежской губернии. По пути поезд делает остановку на восстановленной станции Графская, где можно посмотреть небольшой музей «Зал ожидания XIX века» с отреставрированным двухосным вагоном того времени. В точке назначения пассажиры отправляются на экскурсию в замок принцессы Ольденбургской.
«Жемчужина Кавказа»
Маршрут: Москва — Майкоп — Владикавказ — Грозный — Дербент — Нальчик — Москва
Целый небольшой отпуск в поезде — путешествие длится 7 дней! Поезд работает по принципу круизного лайнера: вечером и ночью пассажиры в пути, а днем во время длинной стоянки можно осмотреть очередной город. В поезде есть места в купе и СВ. Полной исторической стилизации тут нет, зато есть вагон-душ и вагон-ресторан, чтобы путешествие было комфортным. В программе маршрута — Каспийское море, Аргунское ущелье, Сулакский каньон, Эльбрус и многое другое. Можно купить билеты с экскурсиями, можно без.
«Байкальский экспресс»
Маршрут: Иркутск/Улан-Удэ — Слюдянка — порт Байкал — Иркутск/Улан-Удэ
Современный поезд с необычным маршрутом вдоль одного из самых красивых озер России. Сперва состав доезжает до Слюдянки, а затем начинается туристическая часть. КБЖД (Кругобайкальская железная дорога), по которой отправится поезд, включает в себя много тоннелей и необычных сооружений. На одном участке состав даже будет тянуть паровоз, потому что электричества там нет. В программе — невероятные виды Байкала, вокзал, построенный целиком из мрамора и небольшой железнодорожный музей. В вагоне-ресторане — тематическое меню сибирской кухни.
«Императорский маршрут»
Маршрут: Екатеринбург — Алапаевск — Екатеринбург.
Маршрут, посвященный императорской династии Романовых. В купе висят тексты с информацией о царской семье, есть подробный аудиогид. В Алапаевске пассажиры смогут посетить места, связанные с последними неделями жизни Романовых, осмотреть музей «Напольная школа в Алапаевске» и другие достопримечательности города.
«Золотой орел»
Экскурсионный поезд класса «люкс» с разными экскурсионными программами. В составе — только просторные купе с душевыми кабинами. Поезд курсировал по Транссибирской магистрали, а сейчас предлагает длительные поездки за рубеж: в Армению, Казахстан или Узбекистан. Все маршруты начинаются в Москве, устроены в формате круиза и продуманы так, чтобы осмотреть все главные достопримечательности страны (или двух) за одну поездку. В поезде есть бар, библиотека и прочие приметы роскоши. Трехразовое питание состоит из блюд национальных кухонь, а в некоторые билеты входит бесплатный алкоголь. Билеты, впрочем, в отличие от других маршрутов в подборке, недешевые: одно купе обойдется более чем в 100 тысяч рублей.