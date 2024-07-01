10 цитат принцессы Дианы, которые рушат миф о благополучии королевской семьи

«Королева людских сердец»
Принцесса Диана многим известна как жена принца Чарльза, ныне — короля Великобритании Карла III. Однако ее образ, как и след в истории, этим статусом не ограничиваются: будучи замужем, а затем — в разводе, Диана активно занималась благотворительностью, помогала людям с ВИЧ и пострадавшим в ходе военных конфликтов и своим примером напоминала, что искреннее добро может сделать мир лучше.
Кроме того, Диана была одним из первых членов королевской семьи, кто открыто признался в ментальных проблемах: в одном из интервью принцесса рассказала, что страдала от булимии, а также занималась селфхармом. Все это, по ее словам, было последствием несчастливых отношений с Чарльзом и изоляции, с которой она столкнулась, став монаршей особой.
1 июля 2024 года Диане могло бы исполниться 63 года — в честь ее дня рождения мы решили вспомнить ее самые яркие цитаты о том, на что способна сила доброты и любви, что скрывалось за картинкой ее якобы идеального брака с принцем и в чем на самом деле нуждается каждый из нас.
10 высказываний принцессы Дианы
«Главная проблема мира сегодня — это нетерпимость. Никто не толерантен друг к другу».
«Каждый человек нуждается в том, чтобы его ценили. У каждого есть потенциал, чтобы отдать что-то взамен».
«Я думаю, как и в любом браке, особенно если у вас у самих были разведенные родители, как у меня, вы хотите еще больше постараться, чтобы у вас все получилось».
«Если ты нашел в жизни любимого человека, то должен держаться за него и заботиться о нем, а если тебе повезло найти человека, который любит тебя, то ты должен защищать его».
«Делай только то, что приказывает тебе сердце».
«Самая большая болезнь этого дня и этого века в том, что люди не чувствуют себя любимыми».
«В ночь перед свадьбой я была очень, очень спокойна, смертельно спокойна. Я чувствовала себя агнцем на заклание. Я знала это и ничего не могла с этим поделать».
«Нет лучшего способа разрушить личность, чем изолировать ее».
«Когда вас никто не слушает или когда вам кажется, что вас никто не слушает, начинают происходить разные вещи. Например, вам так больно внутри, что вы пытаетесь причинить себе боль снаружи».
«Совершите случайный акт доброты, не ожидая вознаграждения, зная, что однажды кто-то может сделать то же самое для вас».