10 цитат принцессы Дианы, которые рушат миф о благополучии королевской семьи

1 июля 2024 года Диане могло бы исполниться 63 года — в честь ее дня рождения мы решили вспомнить ее самые яркие цитаты о том, на что способна сила доброты и любви, что скрывалось за картинкой ее якобы идеального брака с принцем и в чем на самом деле нуждается каждый из нас.