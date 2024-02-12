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10 цитат из «Евгения Онегина», которые звучат как идеальные психологические советы

Пока новая экранизация главного романа в стихах Александра Пушкина готовится выйти в прокат, мы вспомнили сюжет «Евгения Онегина» и нашли в нем цитаты, которые вполне мог бы сказать профессиональный психолог сегодня.

«Евгений Онегин» впервые был опубликован в 20-х годах XIX века, но за почти 200 лет он едва ли потерял свою актуальность. История о молодом человеке, чья беззаботная столичная жизнь внезапно сталкивается с суровой реальностью и настоящей любовью, волнует читателей и сегодня — и школьников, заучивающих строчки романа в стихах наизусть, и кинорежиссеров, готовящих все новые экранизации знаменитой истории Евгения и Татьяны.

Новая адаптация произведения — на этот раз от Сарика Андреасяна (автора фильма «Сама виновата?» о М. Грачевой, муж которой отрубил ей кисти рук), выйдет в российский прокат 7 марта. Главные роли в ней сыграли Виктор Добронравов, Владимир Вдовиченков, Алена Хмельницкая и другие звезды, а для декораций к фильму авторы воссоздали реальные исторические объекты, чтобы более полно передать атмосферу Санкт-Петербурга XIX века.

Мы решили вспомнить сюжет легендарного произведения Пушкина — в нем есть удивительные строчки, которые вполне могли бы прозвучать из уст опытного психолога сегодня. Так мы собрали десять цитат из романа, и многие из них действительно звучат как полезные психологические советы, которые стоит взять на заметку.

10 цитат из романа «Евгений Онегин»

***

Что может быть на свете хуже.

Семьи, где бедная жена.

Грустит о недостойном муже,

И днем и вечером одна;

Где скучный муж, ей цену зная.

(Судьбу, однако ж, проклиная),

Всегда нахмурен, молчалив,

Сердит и холодно-ревнив!

«Мечтам и годам нет возврата»

***

Родные люди вот какие:

Мы их обязаны ласкать,

Любить, душевно уважать.

И, по обычаю народа,

О рождестве их навещать.

Или по почте поздравлять,

Чтоб остальное время года.

Не думали о нас они…

***

Сменит не раз младая дева.

Мечтами легкие мечты.

***

Быть можно дельным человеком.

И думать о красе ногтей:

К чему бесплодно спорить с веком?

Обычай деспот меж людей.

***

Кто жил и мыслил, тот не может.

В душе не презирать людей;

Кто чувствовал, того тревожит.

Призрак невозвратимых дней:

Тому уж нет очарований.

Того змия воспоминаний,

Того раскаянье грызет.

«Любви все возрасты покорны»

***

Слишком часто разговоры.

Принять мы рады за дела.

***

Все предрассудки истребя,

Мы почитаем всех нулями,

А единицами — себя.

***

Блажен, кто смолоду был молод,

Блажен, кто вовремя созрел.