10 цитат из «Евгения Онегина», которые звучат как идеальные психологические советы

«Евгений Онегин» впервые был опубликован в 20-х годах XIX века, но за почти 200 лет он едва ли потерял свою актуальность. История о молодом человеке, чья беззаботная столичная жизнь внезапно сталкивается с суровой реальностью и настоящей любовью, волнует читателей и сегодня — и школьников, заучивающих строчки романа в стихах наизусть, и кинорежиссеров, готовящих все новые экранизации знаменитой истории Евгения и Татьяны.