10 цитат из «Евгения Онегина», которые звучат как идеальные психологические советы

«Евгений Онегин» впервые был опубликован в 20-х годах XIX века, но за почти 200 лет он едва ли потерял свою актуальность. История о молодом человеке, чья беззаботная столичная жизнь внезапно сталкивается с суровой реальностью и настоящей любовью, волнует читателей и сегодня — и школьников, заучивающих строчки романа в стихах наизусть, и кинорежиссеров, готовящих все новые экранизации знаменитой истории Евгения и Татьяны.
Новая адаптация произведения — на этот раз от Сарика Андреасяна (автора фильма «Сама виновата?» о М. Грачевой, муж которой отрубил ей кисти рук), выйдет в российский прокат 7 марта. Главные роли в ней сыграли Виктор Добронравов, Владимир Вдовиченков, Алена Хмельницкая и другие звезды, а для декораций к фильму авторы воссоздали реальные исторические объекты, чтобы более полно передать атмосферу Санкт-Петербурга XIX века.
Мы решили вспомнить сюжет легендарного произведения Пушкина — в нем есть удивительные строчки, которые вполне могли бы прозвучать из уст опытного психолога сегодня. Так мы собрали десять цитат из романа, и многие из них действительно звучат как полезные психологические советы, которые стоит взять на заметку.
10 цитат из романа «Евгений Онегин»
***
Что может быть на свете хуже.
Семьи, где бедная жена.
Грустит о недостойном муже,
И днем и вечером одна;
Где скучный муж, ей цену зная.
(Судьбу, однако ж, проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно-ревнив!
«Мечтам и годам нет возврата»
***
Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать.
И, по обычаю народа,
О рождестве их навещать.
Или по почте поздравлять,
Чтоб остальное время года.
Не думали о нас они…
***
Сменит не раз младая дева.
Мечтами легкие мечты.
***
Быть можно дельным человеком.
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.
***
Кто жил и мыслил, тот не может.
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит.
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований.
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
«Любви все возрасты покорны»
***
Слишком часто разговоры.
Принять мы рады за дела.
***
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
***
Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел.