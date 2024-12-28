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10 блюд и 3 напитка. Диетолог составила новогоднее детское меню

Как составить правильное праздничное меню для ребенка на Новый год.

Источник: Газета.Ру

Чем угощать детей, если на праздничном столе все жирное и жареное. Об этом aif.ru рассказала врач-педиатр, диетолог, аллерголог-иммунолог, заместитель директора по научной работе, и. о. начальника центра профилактической педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова.

Праздничный стол для ребенка должен включать свежие, натуральные и легко усваиваемые продукты. Подходят блюда из курицы или индейки, запеченная рыба, овощные гарниры, свежие фрукты и домашние десерты с минимальным количеством сахара.

Следует избегать копченостей, жирных, жареных и острых блюд, а также полуфабрикатов.

Категорически не рекомендуются грибы, орехи, шоколад в больших количествах и экзотические продукты, которые ребенок пробует впервые, чтобы исключить риск аллергии.

Сладкие газированные напитки, включая детское шампанское, нежелательны в рационе ребенка, даже в праздники. Они содержат сахар и искусственные добавки, которые могут негативно влиять на здоровье. Альтернативой могут стать компоты, морсы или фруктовые соки, желательно домашнего приготовления. Также интересный вариант — смешать сок или компот и минеральную воду с газом — получится полезная «газировка».

Желание ребенка попробовать «взрослую» еду — естественное поведение, которое отражает его желание быть полноправным членом коллектива, семьи. Взрослым необходимо предусмотреть эту ситуацию и сформировать праздничный стол так, чтобы часть блюд подходила и ребенку, но в то же время следует объяснить ему, что не все продукты на взрослом столе полезны для его организма. Также можно предложить ему «особенное» детское блюдо, оформленное ярко и привлекательно, чтобы ребенок чувствовал себя частью общего праздника. Если же капризы продолжаются, родителям стоит проявить спокойствие и настойчивость, избегая криков или конфликтов.

Для предотвращения отравлений и аллергических реакций используйте только проверенные продукты, правильно их храните и тщательно готовьте. Важно не вводить в рацион ребенка новые продукты в праздничный день. Следите за свежестью фруктов, сроком годности молочных изделий и качеством мясных блюд.

Контроль за количеством пищи важен, чтобы избежать переедания, которое может привести к дискомфорту. Особенно контролируйте прием жирных и сладких блюд. Небольшие порции и регулярные паузы между блюдами помогут избежать этой проблемы.

Примерное праздничное меню для ребенка

Закуски:

  • Канапе с нежным нежирным паштетом из индейки или курицы.
  • Рулетики с начинкой из творожного сыра и укропа.
  • Ассорти из свежих овощей: морковные палочки, огурцы и сладкий перец, которые можно красиво сервировать в стаканчиках с соусом из натурального йогурта.
  • Салат, заправленный оливковым маслом или домашним майонезом.

Основное блюдо:

  • Запеченное куриное филе или нежная рыба (например, судак или треска), украшенная зеленью и лимоном.
  • Гарнир: картофельное пюре или рис с овощами.

Напитки:

  • Домашний компот из яблок и ягод без сахара или с минимальным добавлением сахара.
  • Домашняя «газировка».
  • Соки.

Десерты:

  • Фруктовый салат из банана, яблока, мандаринов и ягод, заправленный натуральным йогуртом.
  • Небольшие печенья в форме звездочек или елочек, приготовленные с минимальным количеством сахара.
  • Домашний желейный торт с добавлением натурального сока.
  • Легкие нежирные тортики или порционные десерты домашнего приготовления.

Легкий ночной перекус:

  • Небольшая порция творожной запеканки или фруктовое пюре, если ребенок планирует не спать до полуночи.
  • Мусс или смузи из йогурта с бананом или другими фруктами.

Все блюда этого меню можно празднично оформить для ребенка, в то же время оно включает полезные и легкие продукты, которые не перегрузят детский организм.

Рекомендуется накормить ребенка до основного праздничного застолья, чтобы не нарушать его привычный режим питания. Это может быть ужин около 19:00—20:00. Если Вы планируете, что ребенок будет вместе со взрослыми дожидаться боя курантов, продумайте легкие блюда, подходящие для детей, на самом новогоднем столе.