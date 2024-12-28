10 блюд и 3 напитка. Диетолог составила новогоднее детское меню

Желание ребенка попробовать «взрослую» еду — естественное поведение, которое отражает его желание быть полноправным членом коллектива, семьи. Взрослым необходимо предусмотреть эту ситуацию и сформировать праздничный стол так, чтобы часть блюд подходила и ребенку, но в то же время следует объяснить ему, что не все продукты на взрослом столе полезны для его организма. Также можно предложить ему «особенное» детское блюдо, оформленное ярко и привлекательно, чтобы ребенок чувствовал себя частью общего праздника. Если же капризы продолжаются, родителям стоит проявить спокойствие и настойчивость, избегая криков или конфликтов.