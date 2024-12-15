10 альтернатив живой елке

Можно и просто заменить елку на другое дерево — например, пихту. Иголки у нее более густые и мягкие, поэтому украшать такое дерево приятнее. Еще они почти не осыпаются. В качестве других альтернатив можно использовать сосну и даже что-то поэкзотичнее: криптомерию или араукарию.