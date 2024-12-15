10 альтернатив живой елке

Уже в конце ноября на главных улицах городов появляются новогодние украшения, а на площадях городов — елки. Украшают люди и свои квартиры: гирляндами, снежинками и другими украшениями, главное из которых — конечно, елка.
Но что делать, если хочется беречь природу, для елки нет места или просто душа просит чего-то нового? Эксперты рассказали РБК, чем можно заменить елку для украшения квартиры.
Букет из веток и украшений
Можно купить готовый, а можно смастерить самостоятельно. Классический вариант состоит из еловых веток, шишек и игрушек, но можно попробовать и новые сочетания — любые, на которые хватит фантазии. Финальную композицию можно дополнить гирляндой или серпантином — так она точно будет выглядеть по-новогоднему.
Елка-лестница
Вариант в скандинавском стиле для любителей минимализма: возьмите стремянку и украсьте ее игрушками и гирляндами. Если добавить несколько еловых веток, елка даже пахнуть будет, как настоящая.
Новогодний уголок из книг
Вариант для тех, кто любит читать: взять книги и сложить их так, чтобы получилась елка. Во-первых, это лишний способ использовать книги, а во-вторых, отличный способ вспомнить прочитанное и рассортировать домашнюю библиотеку: любимые книги, конечно, станут верхними «ветками». Осторожно — можно надолго залипнуть в воспоминаниях!
Поверх готовой елки можно положить гирлянды, а игрушки просто расставить на книги — если обложка твердая, они выдержат. Звезду для такой елки тоже лучше вырезать из бумаги — можно, к примеру, сделать копии любимых страниц.
Елочный принт
Берете фотографию елки и распечатываете на самой большой бумаге, которая есть в салоне печати. Можно сделать настольный или напольный формат, в зависимости от интерьера. Потом такую фотографию можно подвесить за веревку к длинному деревянному дюбелю.
Пихта и криптомерия
Можно и просто заменить елку на другое дерево — например, пихту. Иголки у нее более густые и мягкие, поэтому украшать такое дерево приятнее. Еще они почти не осыпаются. В качестве других альтернатив можно использовать сосну и даже что-то поэкзотичнее: криптомерию или араукарию.
Эксперты также рассказывают, что можно взять вообще не хвойное дерево а, например, остролист — в европейской традиции он тоже крепко связан с Рождеством.
Елка из веток и веревок
Для такой композиции нужно взять несколько еловых веток разной длины и скрепить их веревками, чтобы общая конструкция напоминала елку. Потом композицию можно точно так же, как и обычное дерево, украсить игрушками и гирляндами.
Елка из подручных материалов
Самое узнаваемое в елке — силуэт, а воспроизвести его можно из чего угодно. В ход могут пойти старые газеты, бумага или ткани — стоит сориентироваться в том, что есть под рукой, и отпустить воображение. Еще такую елку может быть интересно собирать вместе с детьми.
Елка из суккулентов
Сперва нужно сделать или найти основу в виде конуса — а затем взять суккуленты и горячий клей. Далее суккуленты нужно закрепить по всей поверхности конуса — получится необычное и долгоиграющее подобие новогодней ели. После того, как конструкция окрепнет, можно украсить ее на свой вкус так же, как и обычное дерево.
Елка из веток, палок и ниток
Такую елку можно смастерить из палок и веток различной толщины и длины. Нужно подобрать (или обрезать) их так, чтобы они повторяли форму елки, а затем связать всю конструкцию нитками. Затем можно украсить ее гирляндами и игрушками.
Елка из мягких игрушек
Подойдет тем, у кого есть много мягких игрушек дома. Нужно соорудить из них пирамидальную фигуру, расположив игрушки крупнее внизу, а более маленькие — наверху елки. Потом сверху можно сложить игрушки и гирлянду — такая елка будет очень мягкой и уютной.
Ранее рассказывали про 10 новогодних примет.