10 актёров СССР с самыми красивыми глазами, чьи взгляды сводили советских женщин с ума

Пристальный взгляд в глаза может многое рассказать о человеке. По тому, как люди реагируют, насколько часто они моргают, как двигаются их глазные яблоки, — опытному психологу не составит труда определить состояние индивида, даже если он в балаклаве. Когда вы смотрите кому-то в глаза, а его зрачки расширены — это означает симпатию к вам. Эти советские актёры своими глазами и взглядами нравились буквально всем женщинам Советского Союза. Рассказываем, кто именно.