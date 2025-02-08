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10 актёров СССР с самыми красивыми глазами, чьи взгляды сводили советских женщин с ума

Говорят, глаза — зеркало души. В таком случае Life.ru представляет вам подборку советских актёров с самыми красивыми душами. Рассказываем, во взгляде кого тонули миллионы советских женщин.

Источник: Кадр из фильма

Пристальный взгляд в глаза может многое рассказать о человеке. По тому, как люди реагируют, насколько часто они моргают, как двигаются их глазные яблоки, — опытному психологу не составит труда определить состояние индивида, даже если он в балаклаве. Когда вы смотрите кому-то в глаза, а его зрачки расширены — это означает симпатию к вам. Эти советские актёры своими глазами и взглядами нравились буквально всем женщинам Советского Союза. Рассказываем, кто именно.

Олег Видов

Источник: Life.ru

Олег Видов был кумиром всех советских девушек в 1970-х. Он стал символом красоты позднего СССР. В комнате каждой девушки вы могли заметить либо плакат, либо газетную вырезку с Видовым. Его небесно-голубые глаза и светлые волосы привлекали советских женщин. Он сыграл во множестве фильмов, например во «Всаднике без головы» и «Красной жаре» с Арнольдом Шварценеггером.

Сергей Мартынов

Источник: Life.ru

Сергей Мартынов, знойный красавец-брюнет с голубыми глазами, покорил сердца советских телезрителей после роли царевича Проши в одноимённом фильме. Благодаря его мастерству и харизме этот фильм стал культовым советским фэнтези. С 1995 года женат на Ирине Алфёровой. Также он играл в таких картинах, как «Ларец Марии Медичи» и «Тревожное воскресенье».

Игорь Старыгин

Источник: Life.ru

Игорь Старыгин сыграл бессмертную роль Арамиса в советском классическом фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». Пронзительный взгляд его небесно-голубых очей вместе с гениальной актёрской игрой и легендарностью самой истории сделали Игоря одной из суперзвёзд эпохи СССР. Тогда все думали, что он похож на Алена Делона, но Старыгин слишком самобытный, чтобы его с кем-то сравнивать.

Юрий Каморный

Источник: Life.ru

Эталон русского мужчины — Юрий Каморный — известен по фильмам «Странные взрослые» и «Клоун». Его суровые сибирские черты лица выгодно оттеняли прелестные васильковые глаза, которые ослепляли советских женщин на экранах телевизоров «Рубин». Уникальная харизма свердловского актёра сделала его символом советской мужественности.

Олег Янковский

Источник: Life.ru

Олег Янковский был настоящим советским секс-символом. Он стал одним из самых популярных актёров кинематографа СССР на все времена. Его уникальная обаятельная внешность и пронзительный взгляд завораживали каждую женщину того периода. Поразительно умные глаза благородного серого оттенка не оставляли никого равнодушным. Женщины мечтали познакомиться с Янковским, мужчины мечтали быть похожими на него.

Вячеслав Тихонов

Источник: Life.ru

Вячеслав Тихонов из сериала «Семнадцать мгновений весны» стал всесоюзной звездой в роли Штирлица. Актёрскую карьеру он начал ещё в 1940-х, и уже тогда был очень привлекательным, а театралам-ценителям особенно сильно понравились его глаза цвета морской пучины. Телезрители были лишены удовольствия наблюдать их во всём великолепии, так как телевидение тогда было чёрно-белым. Но Тихонов с годами только похорошел. Испытующий взгляд разведчика Штирлица обеспечил успех и сериалу, и роли.

Александр Домогаров

Источник: Life.ru

Александр Домогаров стал всероссийской звездой уже в 90-е годы, но карьеру киноактёра начал в 1984-м. А журналистов он играет вообще с 1985-го, это за 15 лет до «Бандитского Петербурга». Кстати, Домогаров играл Александра в культовом перестроечном фильме «Асса», а ещё участвовал в сериале «Что сказал покойник» по роману Иоанны Хмелевской. Его выразительный взгляд сделал его особенно запоминающимся на экране актёром.

Владимир Гусев

Источник: Life.ru

Владимир Гусев со своим пронзительным взглядом голубых глаз на фото из 50-х напоминает Марлона Брандо. «Гусарская баллада», «Москва слезам не верит», «Карнавальная ночь» — лишь несколько фильмов, в которых он играл. Когда ему досталась главная роль в фильме «Человек родился», фанатки штурмовали общежитие, где жил актёр.

Станислав Любшин

Источник: Life.ru

Станислав Любшин — один из самых талантливых артистов СССР. Его добрые голубые глаза надолго оставались в памяти у всех, кто видел актёра на экране. Его первая роль в кино — студент из фильма «Ленинградская симфония». Потом Любшин играл разведчика в картине «Щит и меч». «Не стреляйте в белых лебедей», «Кин-дза-дза!» — тоже фильмы с его участием. Его последняя роль — архимандрит Иоасаф в сериале «Годунов».

Владимир Коренев

Источник: Life.ru

Голубоглазый красавчик с весёлым хулиганским взглядом, Владимир Коренев прежде всего запомнился как Ихтиандр из «Человека-амфибии». И это была его вторая роль! Кореневу крупно повезло: Чеботарёв требовал на роль Ихтиандра актёра, которого никто не знал. Потом Владимир Коренев играл в «Детях Дон Кихота», «Сынах Отечества», «Убойной силе» и «Дорогой Маше Березиной». Его нежная внешность открывала перед ним широкий диапазон ролей.