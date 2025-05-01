1 Мая: забытые страницы истории Праздника Весны и Труда в России

Первомай в России — это не просто выходной с шашлыками и демонстрациями. За более чем 130 лет истории праздник успел сменить несколько названий, обрасти необычными традициями и даже стать поводом для военных парадов. В архивах сохранились любопытные факты о том, как отмечали Первомай в разные эпохи, что раскрывает неожиданные грани знакомого всем праздника.